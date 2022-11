Sonic Frontiers: un video confronta le versioni Nintendo Switch e PS5

In attesa delle scrupolose analisi di Digital Foundry e altri tech enthusiast su Sonic Frontiers, il canale YouTube GameXPlain ha pubblicato un video che confronta le versioni PS5 e Nintendo Switch della nuova avventura del porcospino blu.

Guardando il filmato è chiaro che ci sono differenze importanti tra le versioni Switch e PS5. Sulla console Nintendo Sonic Frontiers presenta un framerate bloccato a 30 fps e una risoluzione dinamica che raggiunge al massimo i 720p sia in modalità portatile che docked. Al contrario su PS5 si possono raggiungere i 60 fps con risoluzione 1080p in modalità performance, sicuramente apprezzabili in un gioco basato sulla velocità come in questo caso. Non solo, su Switch le texture sono di qualità inferiore mentre il problema di pop-in (segnalato anche nella nostra recensione di Sonic Frontiers) sembra più accentuato.

Detto questo, il porting per Switch di Sonic Frontiers nel complesso sembrerebbe più che decente, considerando l'hardware della console. Inoltre il poter giocare in mobilità è un vantaggio non trascurabile, che potrebbe rendere questa versione la più invitante per molti utenti. Ma siamo comunque distanti dalle parole del producer Takashi Iizuka, che in un'intervista ha dichiarato che la versione Switch di Sonic Frontiers è paragonabile a quella per PC.

Vi ricordiamo che Sonic Frontiers è disponibile da oggi, anche per PC, Xbox Series X|S, One e PS4.