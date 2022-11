Xbox Store: sconti su giochi Xbox Series X|S e One tra saldi Bandai Namco e altre promo

Come ogni martedì, partono anche oggi i nuovi sconti settimanali sui giochi Xbox Series X|S e Xbox One in digitale su Xbox Store, attraverso una serie di iniziative parallele che coinvolgono saldi Bandai Namco e altre promozioni speciali per questi sette giorni di possibili acquisti.

Da oggi fino al 15 novembre, dunque, ci sono altre centinaia di giochi acquistabili a sconto su Xbox Store per le console Microsoft, che potete trovare tutti riportati nell'elenco ufficiale sul sito Xbox Wire o su TrueAchievements.com. In questo caso, ci limitiamo a riportare qui sotto alcuni casi particolarmente interessanti, con link allo store:

Ricordiamo che gli sconti sono validi da oggi per una settimana, fino a martedì 15 novembre.