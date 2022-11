EA cancella la serie Project CARS, non finanzierà nuovi giochi

EA ha deciso di abbandonare definitivamente il franchise Project CARS e dunque bloccherà lo "sviluppo e ulteriori investimenti" per nuovi giochi della serie racing di Slighty Mad Studios.

La notizia arriva della pagine di GamesIndustry.biz, dove la compagnia ha confermato questa drastica decisione. EA afferma che i dipendenti che lavorano su Project CARS verranno ricollocati in ruoli "adatti" alle loro competenze "dove possibile", con la promessa di "fornire quanto più supporto possibile al personale durante questo passaggio". Slighty Mad Studios nel 2019 contava uno staff di 150 persone.

Un'immagine di Project Cars 3

Electronic Arts ha maturato la decisione di cancellare in toto la serie Project CARS dopo l'acquisizione di Codemasters, ritenendo improbabile che il franchise diventasse di successo o ottenesse una popolarità paragonabile agli altri brand di corse in suo possesso.

Un portavoce di EA ha dichiarato a GamesIndustry: "Oggi abbiamo annunciato internamente un aggiornamento del nostro portafoglio di giochi di corse. A seguito di una valutazione del prossimo Project CARS e del suo potenziale di crescita a lungo termine, abbiamo deciso di interrompere lo sviluppo e gli investimenti per il franchise".

Il portavoce di EA ha aggiunto che la compagnia si concentrerà maggiormente su IP basate su licenze ufficiali e giochi open world, con l'intenzione di creare live service duraturi che sappiamo coinvolgere ampie community di giocatori.

"Decisioni come queste sono molto difficili, ma ci consentono di dare priorità alle aree che riteniamo potrebbero avere maggiori opportunità di creare esperienze che i nostri giocatori apprezzeranno. Ci stiamo concentrando sui nostri punti di forza per quanto riguarda i giochi di corse, in particolare su IP con licenza ed esperienze open world, ed espandendo i nostri franchise per essere essere più incentrati su elementi social e con live service a lungo termine che coinvolgano le community globali".

Il primo Project CARS è stato lanciato su PC, Xbox One e PS4 nel 2015, con un sequel che è arrivato nei negozi due anni dopo. Project CARS 3 è stato lanciato nel 2020, ma ha riscosso un successo nettamente minore rispetto alle precedenti iterazione della serie.