Sackboy: una grande avventura: arrivano le skin a tema God of War Ragnarok

Mercoledì 9 novembre 2022, il platform di Sumo Digital, Sackboy: una grande avventura, sarà arricchito con tre skin a tema God of War Ragnarok: Kratos, Atreus e Freya. Si tratta di un'iniziativa atta a festeggiare il lancio del nuovo titolo si Sony Santa Monica, in arrivo su PS4 e PS5 nello stesso giorno.

God of War Ragnarok è attualmente il secondo gioco di questa generazione per valutazioni della critica, secondo solo a Elden Ring di FromSoftware, almeno per Metacritic.

Il design delle skin per Sackboy: una grande avventura è davvero ben fatto e le tre skin saranno sicuramente una buona aggiunta al titolo, seppur solo cosmetica. Del resto sono completamente gratuite, quindi c'è ben poco da lamentarsi.

Non è la prima volta che Sackboy: una grande avventura viene usato per promuovere un altro titolo dei PlayStation Studios. In passato sono state pubblicate skin di personaggi provenienti dalla serie Uncharted, da quella The Last of Us e da quella Horizon. Ce ne sono anche del God of War del 2018, per dire.

Se volete maggiori informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione della versione PC di Sackboy: una grande avventura, l'ultima pubblicata.