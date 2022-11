Sonic Frontiers: la versione Nintendo Switch sarà paragonabile a quella PC, secondo SEGA

La versione Nintendo Switch di Sonic Frontiers sarà paragonabile a quella PC dal punto di vista grafico. A dirlo non è stato un passante qualsiasi, ma Takashi Iizuka in un'intervista fatta con la testata Game Reactor,

Stando allo sviluppatore, l'Hedgehog Engine ha permesso di portare Sonic Frontiers su diverse piattaforme e, nonostante la minore potenza di Nintendo Switch, sarà comunque un'esperienza di alta qualità.

Iizuka ha spiegato come sia molto difficile lavorare su tante piattaforme diverse, ma come il suo team di sviluppo sia stato avvantaggiato dall'uso dell'Hedgehog Engine, sviluppato internamente e in uso da Sonic Generations.

Sostanzialmente viene aggiornato dal 2010, da quando cioè iniziò lo sviluppo dell'altro gioco, con un occhio costante al multipiattaforma. Così, come avvenuto con Sonic Forces, SEGA è in grado di proporre titoli di qualità sulle macchine di ogni potenza.

"I nostri artisti stanno realizzando moltissimi contenuti di alto livello, che saranno grandiosi per chi possiede un PC high end. Ma vogliamo anche assicurarci che le persone che giocano su Nintendo Switch abbiamo la stessa esperienza. Quindi, magari non utilizzeremo le stesse risorse high-end, ma l'Hedgehog Engine è in grado di ridurle a delle dimensioni che le renderanno comparabili tra Nintendo Switch e i PC high-end."

Nintendo Switch è sicuramente la console più debole in termini di potenza bruta tra quelle disponibili attualmente sul mercato. Nonostante ciò sulla piattaforma escono molti port, visto che le sue altissime vendite la rendono un mercato essenziale. Spesso però, le versioni Nintendo Switch dei giochi multipiattaforma soffrono di problemi tecnici e offrono una qualità grafica inferiore a quella delle versioni per le console concorrenti.