Impasto è un'avventura horror gratuita su Steam ambientata nelle opere di Francisco Goya

Impasto è un'avventura horror in prima persona completamente gratuita, disponibile su Steam, ispirata alle opere di Francisco Goya, uno dei più importanti pittori spagnoli che siano mai vissuti. Il giocatore dovrà sopravvivere in un mondo pieno di figure grottesche, alterato dalla folle visione del pittore.

Impasto è un progetto scolastico, creato da alcuni studenti dell'University of Southern California in collaborazione con gli studenti dell'Otis College of Art and Design e con la California State University Fullerton. La realizzazione è decisamente buona, in particolare per lo stile, che rende particolarmente coinvolgente l'esperienza. Del resto non si paga nulla per giocare, quindi c'è poco da stare a recriminare.

Impasto su Steam

Uno screenshot di Impasto

Impasto racconta la storia di Mariano Goya, nipote di Francisco, che decide di entrare nel mondo creato da suo nonno, per scoprirne i più reconditi segreti. Il giocatore si troverà così a scoprire le tragedie della vita di Goya, dovendo al contempo affrontare le sue creazioni più oscure e drammatiche, che prendono vita nel gioco.

Da notare che Impasto è stato accolto molto bene su Steam, nonostante gli ovvi limiti di una produzione completamente gratuita, realizzata da delle nuove leve dello sviluppo. Provatelo.