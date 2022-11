Wo Long: Fallen Dynasty, durata della campagna rivelata dal game director

Il game director di Wo Long: Fallen Dynasty, Masakazu Hirayama, ha rivelato nel corso di un'intervista quale sarà la durata della campagna del gioco: a quanto pare non sarà possibile arrivare ai titoli di coda prima di quaranta ore.

Come saprete, nei giorni scorsi abbiamo provato una nuova build di Wo Long: Fallen Dynasty, rimanendo colpiti positivamente dalle qualità del titolo sviluppato da Team Ninja, che sembra stia tenendo in grande considerazione il feedback degli utenti.

"La durata prevista per la campagna è di quaranta ore, ma solo per la storia principale", ha detto Hirayama. "Ci sono anche missioni secondarie e contenuti endgame: se ci si concentra su questi elementi, ovviamente le quaranta ore vengono abbondantemente superate."

"Abbiamo provato a rendere il gioco divertente in particolare per i casual gamer, introducendo diverse sfide tramite cui apprendere i pattern degli attacchi nemici, le schivate e i blocchi, nonché la struttura di gioco in generale."

"Potrete inoltre giocare online insieme a un amico, e ciò renderà l'esperienza un po' più accessibile. Oppure potrete reclutare un NPC per aiutarvi", ha continuato il game director, parlando di come sarà possibile personalizzare l'esperienza sulla base delle proprie esigenze.

Wo Long: Fallen Dynasty sarà disponibile a partire dal 2 marzo nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.