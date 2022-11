War Hospital: ci vogliono nervi saldi per gestire un ospedale durante la Prima Guerra Mondiale

Strategici e gestionali sono tornati alla ribalta, e War Hospital è senza alcun dubbio uno dei progetti più interessanti all'orizzonte. Sviluppato dai polacchi di Brave Lamb Studio , al lavoro anche su un altro gioco molto intrigante chiamato Enemy of the State, War Hospital è un gestionale a cascata, quelli nei quali tutto va male e il giocatore non può prosperare, ma solo rallentare l'arrivo di una fine all'apparenza inesorabile. Grande e fulgido sostenitore di questo approccio è il glaciale Frostpunk .

Se non saremo in grado di operare sufficientemente bene, le perdite inglesi renderanno sempre più arduo rifornire l'ospedale di bende o bisturi portandoci a una situazione da cui sarà sempre più difficile uscire.

Salvare la vita a un soldato è fondamentale, ma il risultato migliore che potremo raggiungere è renderlo nuovamente abile al conflitto, rimandarlo in guerra armato di tutto punto. Naturalmente non sempre questo sarà possibile e in molte occasione dovremo accontentarci di un risultato modesto. Però più saremo efficaci nel nostro lavoro, più l' andamento della guerra volgerà a nostro favore e più lo Stato sarà capace di soddisfare la richiesta da parte del nostro ospedale di indispensabili strumenti medici.

Il nostro scopo è appunto gestire questo ospedale da campo che, se tutto andrà come previsto, si farà man mano più grande e strutturato. Ma in War Hospital non potremo costruire liberamente, questo gioco non ha nulla dei cosiddetti "city builders", si concentra invece sulla gestione, che deve essere il più oculata possibile, dei diversi pazienti che sempre più numerosi ritorneranno malconci dalla prima linea.

Triage infernale

War Hospital: sotto la pioggia battente, le barelle sono più pesanti da trasportare rendendo più lenta la risposta di infermieri e medici

Nei panni del maggiore Henry Wells, medico di guerra richiamato dalla pensione per far fronte alla crescente necessità di esperti del settore, dovremo scegliere cosa richiedere al governo centrale, mettere in piedi uno staff ben formato e controllare che ciascun paziente abbia le migliori cure possibile. A volte, però, non ci sarà alternativa a una morte veloce e indolore. Considerando la scarsità di equipaggiamento e posti letto, in War Hospital dovremo anche decidere chi varrà la pena curare e chi no, in un triage nei quali umanità e razionalità difficilmente potranno procedere allo stesso passo.

Non mancheranno numerosi eventi speciali che ci metteranno davanti situazioni a dir poco spinose: vale la pena usare tutte quelle bende per provare a salvare l'arto di una persona che ha comunque pochissime possibilità di salvarsi? Che fare se durante un'operazione scopriremo un principio di infezione che potrebbe nullificare i nostri sforzi? Alcuni eventi avverranno fuori dall'ospedale: degli scout potrebbero trovare dei corrieri intenti a trasportare medicine ai villaggi vicini, e noi dovremo decidere se confiscarli o stipulare un patto che ci permetta di raggiungere risultati migliori ma in un periodo più lungo.