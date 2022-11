The Last of Us è il gioco analizzato nel primo libro della collana Loading

Con viva gioia riportiamo la nascita di Loading, una collana di libri dedicati al mondo dei videogiochi, diretta dal professor Francesco Toniolo e pubblicata dalla casa editrice Ledizioni. Scritto da Matteo Genovesi, il primo volume della collana s'intitola "Chiaroscuri Morali: Mondo immaginario e mondi interiori nella saga di The Last of Us" ed è ovviamente dedicato all'opera di Naughty Dog:

Ideata negli studi californiani di Naughty Dog, la saga videoludica di The Last of Us ha delineato un mondo immaginario eticamente complesso, dando vita virtuale a veritieri personaggi moralmente messi alle strette da eventi incontrollabili. Questo volume analizza sia le implicite connessioni tra il mondo ideato da Naughty Dog e quello in cui viviamo, sia le strategie di design ludiche e narrative che coinvolgono concetti radicati nella storia dell'uomo come quelli di etica e morale, utili per comprendere la profonda psicologia radicata nei mondi interiori dei protagonisti della saga.

La copertina di Chiaroscuri Morali: Mondo immaginario e mondi interiori nella saga di The Last of Us

Matteo Genovesi è un insegnante di Design Thinking per i videogiochi all'Università degli Studi di Padova e di Sceneggiatura per i videogiochi all'Accademia di Belle Arti di Bari.

Oltre a Chiaroscuri Morali sono già previsti altri due libri per la collana Loading, che saranno pubblicati nel corso del 2023: uno dedicato alla musica di Final Fantasy (scritto da Mario Petillo) e uno dedicato a mostri e criptozoologia nei videogiochi (scritto da Giorgia Fanelli e Francesco Toniolo).