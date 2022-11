Le notizie più importanti della settimana dal 31 ottobre al 6 novembre

Ovviamente non è successo solo questo: ci sono stati anche l'annuncio con data e prezzo di PlayStation VR2 e tantissime curiosità, da quelle riguardanti la serie televisiva di The Witcher, con il clamoroso addio di Henry Cavill, ai leak riguardanti Overdose, il prossimo progetto di Hideo Kojima, passando infine per la data di uscita della serie HBO di The Last of Us.

Capace di non deludere le altissime aspettative dei fan della saga, God of War Ragnarok ha ricevuto voti altissimi , che confermano l'eccellente qualità della nuova avventura con protagonisti Kratos e Atreus . Impegnati a confrontarsi con gli Aesir dopo aver combattuto con Baldur nel precedente capitolo, padre e figlio dovranno stavolta uscire indenni dal Ragnarok, e non sarà affatto semplice.

Fra tutte le notizie legate a God of War Ragnarok sorprende un po' constatare come quella che ha riscosso il maggior successo sia il video dell'esilarante spot con Ben Stiller, John Travolta e LeBron James : un modo senza dubbio originale e fuori dalle righe per promuovere il lancio del gioco, che Sony ha in qualche modo voluto bissare con il folle spot giapponese .

È nata inevitabilmente una petizione per chiedere a Henry Cavill di restare nella serie di The Witcher , ma immaginiamo avrà una rilevanza molto relativa. Pare infatti che la decisione dell'attore sia dovuta da un lato da contrasti creativi con gli showrunner in merito al materiale originale, dall'altro ai nuovi impegni derivanti dal ruolo di Superman nel DC Extended Universe.

Come senz'altro ricorderete, alcuni giorni fa Henry Cavill ha annunciato che lascerà la serie di The Witcher e verrà sostituito da Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia . La notizia, com'era prevedibile, ha scatenato reazioni molto forti da parte dei fan, delusi e confusi dall'addio dell'attore che ha saputo donare al protagonista dello show uno spessore non indifferente.

È scattata dunque la denuncia nei confronti di Activision, rea di non aver contattato la struttura né di aver chiesto in alcun modo il permesso di inserirla nel proprio gioco, men che meno di farla saltare in aria sullo schermo. Una "disattenzione" che potrebbe costare cara al publisher, visto il potenziale danno d'immagine arrecato.

A quanto pare nella campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2 un hotel viene fatto saltare in aria . C'è solo un piccolo particolare: sebbene gli sviluppatori abbiano cambiato il nome dell' albergo di Amsterdam , è evidente che si tratti dell'Hotel Conservatorium, che esiste realmente e i cui proprietari non hanno preso benissimo la cosa.

Diretta e prodotta da Jonathan Nolan , la serie non si discosterà insomma dall'estetica e dalle atmosfere che hanno reso celebre il franchise Bethesda, che proprio in questi giorni festeggia il suo venticinquesimo anniversario: l'occasione perfetta per regalare agli appassionati un piccolo assaggio di ciò che vedranno nello show, le cui riprese sono iniziate lo scorso luglio.

Amazon ha pubblicato un primo video ufficiale per la serie TV di Fallout , in questo caso un dietro le quinte realizzato al fine di illustrare il grado di fedeltà dello show rispetto ai giochi: un aspetto che i fan tengono in grande considerazione, e che i produttori hanno voluto affrontare subito, sebbene non ci sia ancora una data di uscita.

La serie TV di The Last of Us ha una data di uscita

The Last of Us, Pedro Pascal nei panni di Joel

La serie TV di The Last of Us ha una data di uscita ufficiale, ed è più vicina di quanto si pensasse: lo show sarà disponibile in Italia a partire dal 16 gennaio 2023 sulle piattaforme Sky e NOW, appena ventiquattro ore dopo rispetto alla messa in onda negli USA. Una gran bella notizia per i tantissimi fan del franchise targato Naughty Dog, che si aspettano un'opera particolarmente rispettosa del materiale originale.

Sappiamo infatti che la prima stagione di The Last of Us ripercorrerà gli eventi del capitolo d'esordio della serie, con Joel ed Ellie (interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey) impegnati in un difficile viaggio nel mezzo di un'America post-apocalittica, devastata alcuni anni prima dalla diffusione di un fungo che ha trasformato la maggior parte delle persone in pericolosi mutanti.