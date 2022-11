Metal Gear Solid 2: mod aggiunge la telecamera in terza persona di Metal Gear Solid 3: Subsistence

In onore del ventesimo anniversario di Metal Gear Solid 2: Substance, il modder oct0xor ha pubblicato una eccezionale mod per la versione PC del gioco, chiamata Metal Gear Solid 2 - The Substance Of Subsistence (S.O.S.), che aggiunge la telecamera in terza persona di Metal Gear Solid 3: Subsistence, come potete vedere nel filmato sottostante.

Il modder ci tiene a precisare che nel gioco non c'erano tracce di codice per inserire la nuova telecamera e che per farcela ha dovuto fare praticamente tutto da solo, tramite ingegneria inversa. Ha specificato anche che Konami non è coinvolta in alcun modo (non ne dubitavamo) e che il progetto non ha una natura commerciale. Quindi è gratuito per tutti.

Come già detto, per usare la mod dovete possedere la versione PC del gioco, che prima poteva essere acquistata comodamente da GOG, ma che ora è di fatto indisponibile per problemi di licenze con le sequenze d'intermezzo. Konami sta lavorando per far tornare il gioco in vendita, ma non ha ancora annunciato nulla in merito. Per scaricare la mod, cliccate invece qui.

Come saprete, il Metal Gear Solid 2 originale era visualizzato a volo d'uccello, come i capitoli 2D della saga e il primo capitolo 3D. La telecamera alle spalle del protagonista arriverà solo con il terzo capitolo. Più precisamente con la sua versione espansa, Subsistence.

Per installare la mod, scaricate il file release.zip dal link fornito, quindi decomprimetelo nella cartella \bin di quella Metal Gear Solid 2. Avviate il gioco usando l'eseguibile solid_mods_loader.exe e il gioco è fatto. Considerate che potrete attivare o disattivare la nuova telecamera in qualsiasi momento durante il gameplay.