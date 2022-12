Genshin Impact, il cosplay di Yae Miko da Shirogane è quasi magia

Shirogane sta sperimentando qualcosa di nuovo, come rivela il suo video cosplay di Yae Miko, il celebre personaggio di Genshin Impact che la modella russa ha voluto interpretare mettendo in scena una trasformazione.

Come siamo abituati a vedere negli strepitosi lavori di Alyson Tabbitha, Shirogane si è mostrata in "abiti civili", ha indossato il medaglione di Yae e un attimo dopo si è trasformata nel personaggio, mettendo in risalto lo strepitoso lavoro di makeup e sul costume: una costante per i suoi cosplay.

Fra i vincitori dei PlayStation Partner Awards 2022, Genshin Impact continua a riscuotere un grande successo e può contare su tantissimi giocatori appassionati anche grazie al fascino delle combattenti che fanno parte del roster del gioco.

A tal proposito, basta una rapida ricerca per trovare tantissimi cosplay dedicati a Genshin Impact: Lisa da karinchama, Nilou da peachmilky_, Lisa da Lada Lyumos, Mona da Timber e molti altri ancora.