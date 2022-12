Cosa giocherete questo weekend? A cavallo tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre hanno fatto il proprio debutto alcune fra le produzioni più attese dell'anno, e sebbene non tutte le promesse siano state mantenute non c'è dubbio che ci siano parecchi giochi fra cui scegliere per passare un fine settimana dedicato alla nostra comune passione.

Probabilmente molti di voi si sono lanciati a capofitto nella campagna che abbiamo raccontato nella recensione di The Callisto Protocol: pur rivelandosi a conti fatti un ottimo titolo, il nuovo survival horror diretto da Glen Schofield, il padre di Dead Space, non è riuscito a spingersi verso l'eccellenza per via di una serie di mancanze più o meno significative.

L'avventura di Jacob Lee nella temibile prigione di Black Iron rappresenta tuttavia il tipico prodotto che può essere percepito diversamente a seconda dei gusti e delle sensibilità, nonché delle aspettative di cui l'avevate eventualmente caricato. Lo state giocando? Vi sta piacendo? Siamo davvero curiosi di sapere cosa ne pensate, perché arrivare a quel numeretto in fondo all'articolo non è stato semplice.

Decisamente meglio è andata con la recensione di Marvel's Midnight Suns: lo strategico a turni firmato Firaxis poteva contare sul talento e il know how di un team di sviluppo assolutamente capace ed esperto, non a caso autore della serie XCOM e dunque senz'altro in grado di coinvolgerci in un'avventura a base di supereroi e tattica.

Meno scontata la riuscita di Need for Speed Unbound, il nuovo episodio della serie racing prodotta da Electronic Arts che prova a rinfrescare la formula open world introducendo un peculiare stile grafico in cel shading, ma solo per personaggi ed effetti speciali, lasciando per il resto intatte diverse meccaniche mutuate dalle edizioni precedenti.

Non dimentichiamoci poi di Warhammer 40.000: Darktide: l'action cooperativo di Fatshark, ambientato anche stavolta nell'universo creato da Games Workshop pur nella sua ambientazione futuristica, è stato protagonista di un lancio problematico su PC per via di evidenti problemi di ottimizzazione ed è dunque stato un po' messo in secondo piano in attesa che la situazione migliori.

Warhammer 40.000: Darktide, i protagonisti del gioco

Dopodiché, ovviamente, hanno fatto il proprio debutto anche diversi altri giochi e contenuti: dall'espansione Dragonflight di World of Warcraft al DLC The Last Chapter per Assassin's Creed Valhalla, che chiude la lunga saga di Eivor con un'ultima missione; dal rifacimento di Front Mission 1st Remake agli scontri fra mobile suit di Gundam Evolution, passando per The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution su Meta Quest 2 e Inscryption su Nintendo Switch.

Cosa giocherete? Scrivetelo nei commenti e discutiamone!