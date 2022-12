PlayStation Partner Awards 2022: ecco i vincitori, Elden Ring e Genshin Impact in vetta

Sony ha annunciato i vincitori dei PlayStation Partner Awards 2022 Japan Asia, che celebrano i giochi third party usciti su PS5 e PS4 realizzati o pubblicati in Giappone e in Asia di maggior successo. Elden Ring e Genshin Impact hanno conquistato il premio Grand Award, assegnato ai titoli che hanno registrato le vendite maggiori a livello internazionale tra ottobre 2021 e settembre 2022.

Genshin Impact tra l'altro vince questo premio per il secondo anno di fila, dimostrando il grande successo che riscuote tutt'ora l'Action RPG free-to-play di Hoyoverse. Per quanto riguarda Elden Ring, invece, la vittoria era piuttosto scontata, considerando che ha totalizzato oltre 17,5 milioni di copie vendute.

Di seguito tutti i vincitori dei PlayStation Partner Awards 2022:

Grand Award

Elden Ring (FromSoftware)

Genshin Impact (Hoyoverse)

Partner Award

Assegnato ai giochi sviluppati in Giappone / Asia che si sono posizionati primi nelle classifiche di vendita mondiali tra ottobre 2021 e settembre 2022.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles (Aniplex)

Final Fantasy XIV (Square Enix)

Mobile Suit Gundam Battle Operation 2

Resident Evil Village (Capcom)

Yu-Gi-Oh! Master Duel (Konami)

Special Award

Assegnato ai giochi sviluppati all'infuori di Giappone / Asia che hanno registrato le vendite più alte in Giappone / Asia tra ottobre 2021 e settembre 2022.

Apex Legends (Electronic Arts)

Assegnato anche ai giochi sviluppati dai PlayStation Studios con le vendite più alte a livello globale:

Gran Turismo 7 (SIE)

Users' Choice Award

Assegnato ai cinque titoli preferiti dai giocatori in Giappone / Asia. Di seguito sono elencati in ordine in base al numero di ore giocate complessivamente:

Earth Defense Force 6 (D3 Publisher)

Elden Ring (FromSoftware)

Ghostwire: Tokyo (Bethesda Softworks)

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (Square Enix)

STRAY (Annapurna Interactive)

Di seguito invece trovate il video completo della premiazioni dei PlayStation Awards 2022:

