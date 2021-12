PlayStation Partner Awards 2021, ecco i giochi PS5 e PS4 vincitori del Grand Award

Sony ha annunciato i vincitori dei PlayStation Partner Awards 2021 per quanto concerne il Grand Award, ovverosia il premio conferito ai tre giochi PS5 e PS4 prodotti in Giappone e Asia che hanno totalizzato le maggiori vendite internazionali fra l'ottobre del 2020 e il settembre del 2021.

Ebbene, i titoli premiati sono eFootball PES 2021 Season Update (qui la recensione), ultima edizione del calcio Konami prima della tanto criticata svolta; Genshin Impact (recensione), l'action RPG targato miHoYo; e infine Resident Evil Village (recensione), il nuovo survival horror di casa Capcom.

PlayStation Partner Awards 2021, i vincitori del Grand Award



eFootball PES 2021 Season Update (Konami)

Genshin Impact (miHoYo)

Resident Evil Village (Capcom)

A differenza di altri eventi, come ad esempio i recenti Golden Joystick Awards 2021, i premi assegnati in questo caso da Sony fanno riferimento esclusivamente alla riuscita commerciale internazionale e non al valore dei giochi.

Si tratta inoltre di riconoscimenti assegnati unicamente ai titoli sviluppati da team giapponesi e asiatici, in una sorta di celebrazione della qualità delle produzioni interne e alla loro capacità di confrontarsi con il mercato globale.

Qui sopra trovate i video con la consegna del Grand Award e il commento di alcuni componenti di Konami, miHoYo e Capcom, che hanno naturalmente ringraziato gli utenti per il successo dei loro progetti.