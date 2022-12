Assassin's Creed Mirage: possibile mese di uscita svelato da Tom Henderson

Un report pubblicato sulle pagine di Insider Gaming potrebbe aver svelato il periodo di uscita di Assassin's Creed Mirage, che al momento è previsto per un periodo non meglio precisato del 2023. Stando alle fonti del noto giornalista e insider videoludico Tom Henderson, Ubisoft ha in programma di lanciarlo nei negozi nel mese di agosto.

Henderson tuttavia mette le mani avanti e precisa che tale periodo di uscita potrebbe cambiare nei prossimi mesi, dato che Ubisoft aveva in programma di lanciarlo nei primi mesi del 2023 ma è stata costretta a rinviarlo internamente per due volte.

Non sono chiari i motivi per questi, presunti, ritardi sulla tabella di marcia. Henderson ipotizza siano dovuti alla natura cross-gen di Assassin's Creed Mirage, con gli sviluppatori quindi che potrebbero avere delle difficoltà per via dei limiti hardware di PS4 e Xbox One.

Sempre secondo Henderson, allo stesso modo pare che anche lo sviluppo di Assassin's Creed Codename Red stia avendo degli intoppi, anche se probabilmente di natura differente. Stando alle sue fonti Project Red dovrebbe uscire nel 2024, seguito da Hexe nel 2026, ma i problemi sopracitati potrebbero far slittare il lancio del primo al 2025.

Come al solito vi raccomandiamo di prendere con le pinze indiscrezioni simili, in quanto è impossibile verificarne la veridicità. C'è da dire che Insider Gaming nel passato si è rivelata una fonte affidabile di informazioni. Giusto per fare un esempio, ha svelato in anticipo l'arrivo di Monster Hunter Rise su PS5, PS4, Xbox One Series X|S, One e Game Pass.