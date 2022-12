Pokémon Scarlatto e Violetto: video dimostra che le performance sono migliorate con la Patch 1.1.0

A quanto pare la Patch 1.1.0 di Pokémon Scarlatto e Violetto ha migliorato le performance dei due giochi di nona generazione, come dimostrato da un video pubblicato dal portale GameXPlain.

Nel filmato vengono messe a confronto le performance in alcune aree specifiche dei due titoli prima e dopo l'aggiornamento, con Jake di GameXplain che afferma che in alcune di queste il framerate in precedenza era "terribile", mentre ora la situazione è decisamente migliore.

Effettivamente nelle sequenze mostrate il framerate appare più stabile. Anche i commenti sotto al video sembrerebbero confermare che la Patch 1.1.0 ha apportato dei miglioramenti in tal senso, seppur è difficile stabilire in quale misura, dato che i pareri sono contrastanti. C'è infatti chi afferma di aver visto performance "leggermente migliori", chi invece lo descrive come un "grosso miglioramento" rispetto alla precedente versione.

Chiaramente parliamo di una singola video analisi, neanche troppo meticolosa a dire il vero, quindi per un quadro completo dovremo attendere ulteriori studi sulla Patch 1.1.0. Fermo restando che in ogni caso Game Freak dovrà apportare ulteriori modifiche per mettere una pezza sulle performance mediocri di Pokémon Scarlatto e Violetto, definiti da Digital Foundry i peggiori della serie.

Del resto, nelle note ufficiali dell'aggiornamento Nintendo afferma che gli sviluppatori prendono "sul serio i feedback dei giocatori" e che stanno "lavorando per migliorare i giochi".

E voi che ne pensate? Avete notato performance migliori in Pokémon Scarlatto e Violetto dopo aver installato l'ultimo update?