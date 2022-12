Epic Games e 505 Games annunceranno un nuovo gioco ai TGA 2022, ecco il sito teaser

505 Games ed Epic Games a quanto pare hanno unito le forze per un nuovo gioco, che verrà annunciato durante i The Game Awards 2022 la prossima settimana. È stato anche aperto un sito teaser del progetto, chiamato "Visit Rockay City".

Poche ore fa, 505 Games ha pubblicato un post su Twitter, che emula una sorta di email indirizzata a Geoff Keighley, il conduttore dei The Game Awards, in cui viene avvisato che il suo "fan numero uno" gli ha lasciato qualcosa in reception. Come possiamo vedere nel video allegato, con protagonista l'attore Michael Madsen (Le Iene e Kill Bill), l'oggetto in questione è un portafoglio, al cui interno è presente anche un QR Code, che rimanda al sopracitato sito teaser.

Il portale, che potrete raggiungere a questo indirizzo, mostra all'interno un video che prosegue in loop, immortalando una città di notte. In alto a sinistra è ben visibile il logo di 505 Games, mentre quello di Epic Games è posizionato sulla vela di una barca sulla sinistra. Sui grattaceli invece è presente un countdown, che rimanda per l'appunto ai The Game Awards 2022. Da qui è possibile anche iscriversi con il proprio indirizzo email, per ricevere aggiornamenti sul progetto.

Al momento è praticamente impossibile capire la natura del gioco di 505 Games ed Epic Games. Secondo alcune speculazioni in rete potrebbe trattarsi di un nuovo Sleeping Dogs. Teoria interessante, ma poco probabile, dato che né 505 Games né Epic Games detengono i diritti dell'IP, che per quanto ne sappiamo sono ancora in possesso di Square Enix.

In ogni caso per scoprire di cosa si tratta dovremo attendere giusto pochi giorni: i The Game Awards 2022 andranno in onda alle 01:30 italiane di venerdì 9 dicembre 2022. Sul palco salirà anche Naoki Yoshida di Square Enix per una presentazione "molto speciale" di Final Fantasy 16.