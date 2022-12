Assassin's Creed Valhalla x Destiny 2: annunciato il crossover, data di uscita e dettagli

Confermando i leak emersi nella giornata di ieri, oggi Ubisoft ha annunciato ufficialmente la collaborazione tra Assassin's Creed Valhalla e Destiny 2, con entrambi i giochi che riceveranno dei contenuti crossver a partire da martedì 6 dicembre.

Nello specifico i giocatori di Assassin's Creed Valhalla potranno acquistare un pacchetto a tema Destiny 2, che include dei set armatura ispirati ai personaggi del gioco Bungie, come Saint-14 e Shaxx, spade, una skin da ricognizione e per il destriero. I giocatori riceveranno anche un pacchetto armi che include quattro strumenti di morti ispirati ad altrettante sottoclassi di Destiny, tutte caratterizzate da perk ed effetti visivi differenti.

I giocatori di Destiny 2 con l'inizio Stagione 19, in programma sempre per il 6 gennaio, invece possono visitare l'Eververse per ottenere contenuti a tema Assassin's Creed, che includono una navicella, un Astore, un involucro per Spettro e finisher, così come tre set di armatura ornamentali.

Nel post ufficiale di Ubisoft che ha annunciato il crossover non sono indicati dei prezzi, quindi supponiamo che tutti gli elementi menzionati in precedenza saranno riscattabili gratuitamente in ambo i giochi.

Per il momento invece non sono stati condivisi dettagli sulla possibile collaborazione tra Assassin's Creed e Monster Hunter suggerita nel video trapelato in rete ieri, che mostrata un set armatura del mostro Odogaron da World. Supponiamo che questo crossover potrebbe arrivare nei primi mesi del 2023, per supportare ulteriormente Valhalla prima del debutto di Assassin's Creed Mirage.