Assassin's Creed Valhalla: armature di Destiny 2 e Monster Hunter svelate da un leak

Stando alle scoperte del dataminer MAK Moderator, all'interno dei file dell'ultimo corposo aggiornamento di Assassin's Creed Valhalla sono nascoste delle armature a tema Destiny 2 e Monster Hunter, anticipando così un probabile crossover tra i franchise di Ubisoft, Capcom e Bungie.

Come possiamo vedere nel video qui sotto, tra le armature incluse troviamo quella di Lord Shaxx e Sait-14 di Destiny 2 e il set dell'Odogaron da Monster Hunter World, oltre ad altri oggetti cosmetici. Precisiamo che quanto mostrato nel filmato non è ancora disponibile per i giocatori di Assassin's Creed Valhalla se non tramite modifiche del codice di gioco.

Come sappiamo "L'Ultimo Capitolo" incluso nella Patch 1.62 di Valhalla è l'ultimo grande DLC del supporto post lancio. Dunque dei contenuti minori, come questi possibili crossover con Monster Hunter e Destiny, potrebbero mantenere vivo l'interesse della community in attesa dell'uscita di Assassin's Creed Mirage.

D'altro canto non sarebbe la prima volta per Assassin's Creed. Ricorderete infatti il crossover con Final Fantasy di Origins, che permetteva di utilizzare i Chocobo per spostarsi nel mondo di gioco.

Inoltre ci sono buone probabilità che la collaborazione non sia a senso unico, ovvero che anche Monster Hunter e Destiny 2 ricambino il favore includendo equipaggiamenti a tema Assassin's Creed Valhalla. Ad esempio, l'hunting game di Capcom propone da sempre contenuti crossover, basti pensare a quelli di The Witcher per Monster Hunter World o le numerose missioni di collaborazione di Monster Hunter Rise.