Assassin's Creed Valhalla, un trailer per l'ultimo aggiornamento del gioco

Ubisoft ha pubblicato un trailer dedicato all'ultimo aggiornamento di Assassin's Creed Valhalla, che chiude il lungo periodo di supporto post-lancio del gioco con una serie di contenuti atti a donare un finale alla saga di Eivor dal punto di vista narrativo.

L'elemento centrale dell'update è chiaramente Assassin's Creed Valhalla: The Last Chapter, collegato a Mirage in vari modi: L'Ultimo Capitolo segna il passaggio di testimone da Eivor a Basim e vede la presenza di Roshan, la mentore dell'Occulto durante il suo periodo a Baghdad.

"Scopri l'ultimo aggiornamento di gioco di Assassin's Creed Valhalla, già disponibile!", si legge nella descrizione ufficiale del video. "Scopri come finisce la storia di Eivor, incontra Roshan di Assassin's Creed Mirage, personalizza la tua esperienza con nuove funzioni e scopri l'emozionante collaborazione con Destiny 2."

Resa disponibile con largo anticipo, la patch 1.62 con L'Ultimo Capitolo aggiunge nuove missioni alla campagna di Valhalla, raccontando appunto la conclusione dell'epopea di Eivor e il ritorno di diversi personaggi di grande rilievo.

Dopodiché, come sappiamo, nel 2023 sarà la volta di Assassin's Creed Mirage: un episodio volutamente meno corposo, in cui controlleremo Basim ai tempi in cui operava come Occulto fra le strade della Baghdad del IX secolo.