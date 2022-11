Assassin's Creed Valhalla: The Last Chapter è collegato a Mirage

A quanto pare The Last Chapter, il DLC gratuito di Assassin's Creed Valhalla che conclude la lunga saga di Eivor, è collegato a Mirage: un risvolto prevedibile, considerando le basi narrative dei due giochi, ma comunque molto interessante per tutti i fan della serie Ubisoft.

In che modo esattamente si concretizzano questi legami? Chi ha completato la campagna che abbiamo avuto modo di analizzare nella recensione di Assassin's Creed Valhalla sa bene cosa accade al termine del gioco e il ruolo di Basim in tutto questo.

Ebbene, in The Last Chapter scopriremo che gli eventi di Assassin's Creed Mirage si svolgono nell'ambito di un flashback per l'Occulto (del resto non avrebbe avuto senso collegarsi all'Animus per rivivere i propri stessi ricordi) e assisteremo a un incipit in tal senso.

Non è tutto: l'aggiornamento di cui fa parte The Last Chapter include anche una nuova missione per Eivor che vede la presenza di Roshan, la mentore di Basim interpretata dall'attrice Shohreh Aghdashloo, che i fan della serie televisiva The Expanse conoscono molto bene.

Anche in questo caso gli eventi della quest saranno legati a doppio filo con il ruolo che questo personaggio avrà nella campagna di Assassin's Creed Mirage, fungendo dunque da efficace "teaser" per l'episodio in uscita su PC, PlayStation e Xbox nel corso del 2023.