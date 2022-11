Norco è il gioco dell'anno di Paste Magazine, che ha ignorato God of War: Ragnarok

Paste Magazine ha pubblicato l'elenco dei trenta giochi che la redazione considera come il meglio del 2022. Il premio di gioco dell'anno è stato vinto dall'avventura Norco mentre spicca l'assenza totale di God of War: Ragnarok. Ma prima di procedere, leggiamo le trenta posizioni:

30. Cultic

29. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

28. Metal: Hellsinger

27: Splatoon 3

26: Weird West

25: Horizon Forbidden West

24: The Last Clockwinder

23: PowerWash Simulator

22: Trombone Champ

21: Iron Lung

20: Rogue Legacy 2

19: Xenoblade Chronicles 3

18: OlliOlli World

17: Kirby and the Forgotten Land

16: I Was a Teenage Exocolonist

15: Marvel Snap

14: Soul Hackers 2

13: Stray

12: Cult of the Lamb

11: Wordle

10: Tunic

9: Vampire Survivors

8: Live A Live

7: Neon White

6: Signalis

5: Elden Ring

4: Pentiment

3: Immortality

2: Citizen Sleeper

1: NORCO

Come leggibile, si tratta di una classifica coraggiosa, stilata al di fuori dalle logiche del marketing, che quindi non è andata a favorire necessariamente i giochi più pubblicizzati o quelli più venduti, ma ha espresso un punto di vista preciso della redazione. I giochi più commerciali, come Elden Ring, Stray od Horizon Forbidden West, non mancano, ma non è questo il punto.

Naturalmente molti la discuteranno, speriamo non troppo aspramente, anche perché chi non gioca solitamente con gli indie conoscerà ben poche delle opere dell'elenco.