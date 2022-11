God of War Ragnarok, il nuovo video diario parla di come si costruisce un regno

God of War Ragnarok si mostra con un nuovo video diario in cui gli sviluppatori del gioco parlano di come si costruisce un regno, dunque della visione dietro quella che è l'affascinante ambientazione del gioco. Attenzione: potrebbe esserci qualche spoiler.

Si tratta chiaramente di un elemento in grado di contribuire in maniera sostanziale alla qualità dell'esperienza, e se avete letto la nostra recensione di God of War Ragnarok saprete appunto che l'esperienza confezionata da Santa Monica Studio per questo capitolo è straordinaria.

Merito, dicevamo, anche del mondo di gioco, che si pone come una sintesi dei miti norreni: un insieme di scenari in grado di regalare scorci davvero suggestivi, accompagnando l'avventura di Kratos e Atreus nel migliore dei modi.

Il lavoro che sta dietro la realizzazione di queste location è inevitabilmente abbondante e stratificato, con diversi professionisti che contribuiscono al risultato finale, dedicandosi a specifici aspetti che poi si congiungono in maniera armonica.

Come sappiamo, il pubblico ha premiato in maniera evidente gli sforzi di Santa Monica Studio, visto che God of War Ragnarok è stato il lancio migliore di ogni firsty party PlayStation, vendendo 5,1 milioni di copie solo nella prima settimana.