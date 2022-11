Super Mario Bros. il film, ecco il trailer con la voce di Charles Martinet

Come sarebbe il nuovo trailer di Super Mario Bros. il film se il personaggio avesse la sua voce originale, quella di Charles Martinet? IGN ha risposto al bruciante interrogativo pubblicando un video che rende omaggio all'attore americano.

Partendo ovviamente dallo spettacolare trailer di Super Mario Bros. il film, la testata ha realizzato un semplice ma divertente montaggio, sostituendo appunto la voce di Chris Pratt con alcune esclamazioni di Martinet tratte dai giochi della serie Nintendo.

Il risultato finale è senza dubbio sorprendente, ma in qualche modo chiarisce anche che non sarebbe stato semplice rendere il personaggio in quella maniera per tutta la durata del film, e che dunque anche lo stesso Martinet avrebbe dovuto utilizzare un registro differente.

A tal proposito, ricordiamo che nelle scorse settimane Tara Strong si è schierata contro la scelta di escludere Charles Martinet da Super Mario Bros. il film.