Hogwarts Legacy, il video completo del gameplay showcase e nuovi dettagli

Hogwarts Legacy è stato protagonista stasera di un gameplay showcase di cui trovate il video completo qui sopra, insieme a una serie di nuovi dettagli rivelati dagli sviluppatori del gioco.

Dall'editor dei personaggi alla stanza dello studente, con tutte le spiegazioni relative all'interfaccia, passando per l'esplorazione del castello di Hogwarts, il titolo di Avalanche Software promette davvero grandi cose.

Al termine della presentazione gli sviluppatori hanno risposto ad alcune domande degli utenti, dicendo che sarà possibile tornare all'editor per modificare alcuni aspetti del personaggio se non dovessero piacerci, durante l'avventura, ma non aspetti basilari. Si potrà inoltre cambiare acconciatura recandosi presso il barbiere di Hogsmeade.

La struttura delle missioni miscelerà la normale progressione dei corsi di magia con gli incarichi relativi a ogni personaggio, che possono ruotare attorno ad attività differenti e richiedere ad esempio l'apprendimento di uno specifico incantesimo perché ci si possa cimentare.

Le magie potranno essere potenziate nel corso della campagna, così da modificare anche in maniera importante l'approccio ai diversi aspetti del gameplay, che si tratti di esplorazione o combattimento.