Pentiment: uno spassoso spot da inXile e un video sui cani carezzabili

Pentiment sta per arrivare e il marketing si sta facendo più battente, oltre che più divertente. Ad esempio inXile Entertainment ha pubblicato uno spot con attori veri che spiega a suo modo il gioco. Nel Medioevo le ferite erano più letali di quanto si possa pensare e spruzzavano una grande quantità di sangue, a quanto pare.

Ovviamente lo spot è un ottimo modo per ricordarci l'uscita del gioco in 15 novembre 2022, quando uscirà anche su Xbox Game Pass.

Anche Obsidian ci ha messo di suo per promuovere Pentiment in modo allegro, pubblicando un breve video in cui viene mostrato come carezzare un cane.

Niente di più, niente di meno. Speriamo che Elon Musk non chiuda davvero Twitter, facendo sparire questi piccoli capolavori.

Per il resto vi ricordiamo che sono stati pubblicati anche dei contenuti più seri, come il video diario che parla di storia, personaggi e stile, o come l'elenco dei libri di storia medievale e i romanzi che hanno ispirato Obsidian. Vi ricordiamo anche che al lancio l'italiano sarà tra le lingue supportate.

Se volete più informazioni prima dell'uscita, leggete il nostro provato di Pentiment.