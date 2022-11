Hogwarts Legacy, nuovo video di gameplay mostra il castello ed è magnifico

Hogwarts Legacy è protagonista in questi minuti di una presentazione in cui è stato mostrato il castello di Hogwarts in tutto il suo splendore, con un video di gameplay in cui il nostro personaggio esplora lo scenario in lungo e in largo.

Usciti dalla stanza dello studente, ci si trova a percorrere le sale dell'antica scuola di magia ed è subito possibile percepire una grande cura nel design e nelle architetture perché siano il più aderenti possibile all'opera di J.K. Rowling.

Spostandosi nelle ampie sale, scendendo e salendo le scale, si notano interessanti riflessi sulle superfici (semplice screen space reflection?), nonché tantissimi giochi di luce e di contrasto che donano spessore visivo alla struttura.

Le porte sarebbe stato bello renderle più "pesanti" alla pressione, viste le loro dimensioni, ma la natura open world garantisce che i passaggi dagli interni agli esterni siano istantanei, privi di qualsivoglia attesa e anche qui in grado di regalare scorci memorabili.

Insomma, probabilmente i fan di Harry Potter passeranno gran parte del tempo ad ammirare i paesaggi e le architetture garantite da Hogwarts piuttosto che procedere con i pur numerosi contenuti del gioco, alcuni dei quali illustrati appunto nel corso della presentazione.