Hogwarts Legacy, video di gameplay mostra la stanza dello studente e l'interfaccia

Dopo il focus sull'editor del personaggio, la presentazione di Hogwarts Legacy ha mostrato un video di gameplay con la stanza del nostro studente e l'interfaccia che ci troveremo a utilizzare nel gioco.

Dopo aver creato il nostro mago tramite il già citato editro dei personaggi, Hogwarts Legacy ci vedrà cominciare l'avventura all'interno del dormitorio, in una stanza che riprende in maniera molto fedele il design e i dettagli relativi agli interni del castello così come li conosciamo dalla saga cinematografica di Harry Potter.

Un momento interessante anche per scoprire i segreti dell'interfaccia, che il game director ha assicurato potrà essere personalizzata di modo da presentare sullo schermo più o meno elementi (mini-mappa inclusa) così da aumentare il grado di immersività dell'esperienza.

Sulla destra vediamo un set di quattro incantesimi (potremo impararne un massimo di venti durante la campagna) più una magia assegnata in questo caso al d-pad, che serve probabilmente per rivelare segreti nascosti alla vista.

L'uscita di Hogwarts Legacy è fissata al 10 febbraio 2023 nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.