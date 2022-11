Hogwarts Legacy: mostrato l'editor dei personaggi

Nel corso dell'evento odierno dedicato a Hogwarts Legacy, il primo di altri che arriveranno nei prossimi mesi, alcuni componenti del team di sviluppo hanno presentato l'editor dei personaggi, per mostrare il livello di personalizzazione del proprio avatar che sarà possibile in gioco.

L'editor offre dei personaggi predefiniti, che possono essere selezionati e modificati come si vuole. Oppure si può partire da zero nella creazione dell'avatar. I modelli visti dell'editor sono apparsi davvero ben fatti, oltre che molto eleganti. Quando gli sviluppatori hanno iniziato a manipolare i personaggi, hanno mostrato le diverse modifiche apportabili, come alla forma del volto, al colore della pelle e agli accessori.

L'avatar sarà personalizzabile

Quindi è stata modificata la pettinatura, di cui si può cambiare il tipo e la colorazione. Intanto gli sviluppatori hanno commentato che si può creare un personaggio esattamente a propria immagine, andando a lavorare anche sui dettagli più minuti, come cicatrici, lentiggini e altro ancora.

Quindi è possibile impostare la voce, il livello di difficoltà, il genere e il nome del personaggio e poi entrare in gioco.