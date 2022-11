God of War Ragnarok, arriva anche lo spot con John Travolta vestito da Kratos

God of War Ragnarok ha ormai fatto il proprio debutto nei negozi, ma la promozione costruita da Sony continua con un nuovo spot con protagonista John Travolta, vestito per l'occasione da Kratos.

In maniera del tutto simile al video con LeBron James, assistiamo a un breve monologo in cui l'attore interagisce con la giovane figlia, Ella Travolta, tirando ancora una volta in mezzo gli insegnamenti di God of War applicati alla genitorialità.

Non c'è che dire: dopo lo spot corale con Ben Stiller, John Travolta e LeBron James, PlayStation continua a puntare nella direzione di un advertising "trasversale" che potrebbe funzionare molto bene per Ragnarok, consentendogli di acquistare nuovi fan.

Del resto risale a poche ore fa la notizia che God of War Ragnarok ha registrato in UK il miglior lancio di sempre per la serie: un inizio strepitoso per il nuovo capitolo della serie targata Santa Monica Studio.