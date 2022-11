Valkyrie Elysium: trailer annuncia il lancio su PC e i nuovi contenuti

L'editore Square Enix ha annunciato con un trailer la disponibilità della versione PC (Steam) di Valkyrie Elysium, nonché quella di nuovi contenuti per tutte le versioni.

"Da oggi potrai iniziare la tua avventura su PC mettendoti nei panni della protagonista, la Valchiria, e divertirti con un aggiornamento gratuito, che include tre nuovi contenuti di gioco."

L'aggiornamento gratuito è disponibile sotto forma di patch anche per le versioni PS5 e PS4 (la versione PC è già aggiornata). Vediamo cosa contiene:

Modalità "La vendetta di Hilde": dopo aver finito il gioco base, vesti i panni di Hilde e usa le sue abilità uniche per sconfiggere potenti nemici;

Porta Serafica: dopo aver finito il gioco base, puoi metterti alla prova con queste ardue battaglie contro il tempo. Completando tutti i livelli, guadagnerai delle ricompense uniche;

Livelli di difficoltà "Molto difficile" e "Valchiria": chi ha voglia di affrontare delle nuove sfide potrà provare due livelli di difficoltà ancora più ardui.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

In VALKYRIE ELYSIUM, il Padre di Tutti, dio supremo e sovrano di tutto ciò che esiste, affida il destino del mondo a una giovane Valchiria, che affronterà vari nemici e dovrà utilizzare una serie di armi, magie e poteri dei suoi alleati per fermare il Ragnarok, ovvero la distruzione del mondo. VALKYRIE ELYSIUM torna alle sue origini con la musica del celebre Motoi Sakuraba, mentre porta la serie su un nuovo livello con una nuova direzione e delle meccaniche di combattimento classiche, che includono movimenti speciali e sistemi di combo, rielaborate per un GdR d'azione.

Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di Valkyrie Elysium.