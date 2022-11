God of War Ragnarok, nuovo spot con LeBron James vestito da Kratos

LeBron James è protagonista insieme a suo figlio del nuovo spot di God of War Ragnarok: in questo caso la stella del basket si è vestita da Kratos per promuovere il lancio del gioco.

L'esilarante spot di God of War Ragnarok con Ben Stiller e John Travolta non era dunque che l'inizio e chissà, magari assisteremo nei prossimi giorni anche a nuovi video con i due attori e i loro figli.

In questo caso LeBron paragona l'essere genitore a una partita a basket, inserendo però nel discorso anche il gameplay di God of War e dicendo che andrà vestito in questo modo anche al prossimo match, Ascia del Leviatano compresa.

L'esclusiva Sony su PS5 con i voti più alti al momento, God of War Ragnarok sembra stia facendo davvero bene anche in termini di vendite, e le prime informazioni che arrivano dal Regno Unito sono sensazionali.

Avete letto la nostra recensione di God of War Ragnarok?