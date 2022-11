Diablo Immortal: giocatori si sentono insultati dalla compensazione di un bug che ha distrutto i clan

Alcuni giocatori di Diablo Immortal si sono sentiti insultati dalla misera compensazione offerta da Blizzard per la distruzione dei loro clan dovuta a un bug, introdotto con l'attesissima unione dei server.

Nonostante abbia ammesso il problema, Blizzard ha regalato ai giocatori colpiti... le sue scuse più sincere e una manciata di gemme e oggetti, oltre a qualche saggio consiglio su come rifondare i clan.

L'offerta di pace di Blizzard è composta da due crest leggendarie, una manciata di gemme, del materiale e 30 Enchanted Dust. A dirla tutta si tratta di un buon bottino, ma il problema è che lo scioglimento dei clan ha fatto perdere ai giocatori i loro ranghi faticosamente guadagnati e gli obiettivi raggiunti, quindi avrebbero preferito un ripristino dei loro sforzi, spesso notevoli a livello di impegno e di tempo speso, più che qualche oggetto.

Sono molti i giocatori che hanno lamentato il problema, anche sui forum ufficiali del gioco, ma per ora l'unica soluzione fornita è quella di riformare i clan da zero. Il problema è che non è facile fare nemmeno questo, perché il suddetto bug impedisce in molti casi di riformare i clan, come spiegato dall'utente Ragaara su Reddit.

Insomma, i problemi di Diablo Immortal proseguono, con l'unione dei server che pare averne causati di nuovi e, in alcuni casi, irrisolvibili. Speriamo che Diablo 4 non soffra di tutti questi problemi.