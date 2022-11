Diablo 4: finestra di lancio potenziale e periodo d'apertura dei preordini svelati da un'indiscrezione

Stando a quanto appreso dal giornalista Jez Corden, la data d'uscita di Diablo 4 dovrebbe essere stata fissata ad aprile 2023, con i preordini del gioco che dovrebbero iniziare a dicembre 2022. La notizia, non confermata, proviene da fonti che Corden definisce affidabili, cui evidentemente deve già delle soffiate rivelatesi poi vere.

Corden ha anche confermato la possibilità che la data di uscita di Diablo IV sia annunciata nel corso dei The Game Awards di dicembre, con l'apertura delle prenotazioni che avverrà proprio durante lo show. Stando a quanto appreso dal giornalista, Activision Blizzard sta preparando una campagna marketing imponente per il gioco, che sarà lanciato in diverse edizioni digitali. Ci sarà anche un'edizione fisica per collezionisti, che conterrà vari bonus pensati per i fan più hardcore.

Secondo la fonte di Corden, uno dei benefici dei preordini sarà l'accesso alla open beta di Diablo IV a febbraio 2023.

Corden ha poi ribadito quanto in realtà già noto, ossia che Diablo IV sarà un live service, di cui Blizzard ha già pianificato un sistema di Stagioni. Ci saranno quindi delle microtransazioni di supporto, come del resto già confermato da Blizzard stessa sul suo blog. Stando alla fonte di Corden, la prima stagione dovrebbe essere lanciata nel terzo trimestre del 2023, quindi in una fase successiva all'arrivo del gioco.

Da notare che, se tutto andrà secondo i piani delle due compagnie, Microsoft potrebbe acquisire Activision Blizzard King entro l'estate del 2023. Diablo IV potrebbe quindi essere uno dei primi titoli usciti dall'accordo ad arricchire il Game Pass. Considerando la forza del franchise sarebbe un colpo niente male.

Rimane da vedere come saranno gestite live service e microtransazioni. Recentemente Blizzard è stata molto criticata per i sistemi di monetizzazione di Diablo Immortal e Overwatch 2. Va detto che sono entrambi free-to-play, ma entrambi sono caratterizzati da contenuti di gioco costosissimi.

Vale infine la pena di ricordare che stiamo parlando di voci di corridoio. Quindi non c'è niente di inciso nella roccia. Fortunatamente per scoprire se in questo caso ci sia qualcosa di vero non servirà di attendere molto, visto che i The Game Awards 2022 si svolgeranno l'8 dicembre, ossia tra circa un mese.