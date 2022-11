PlayStation: da PS1 a PS5, vendite per 579 milioni di console

PlayStation ha totalizzato ad oggi vendite pari a 579 milioni di console: un dato che va da PS1 a PS5, considerando anche gli handheld, e che è aumentato di circa tre milioni rispetto all'ultimo conteggio.

Sappiamo che PS5 ha raggiunto quota 25 milioni di unità a settembre 2022 e sono dunque questi numeri ad aver contribuito alla crescita del totale, che si conferma impressionante ed evidenzia ancora una volta la popolarità della piattaforma.

PlayStation 2 rimane la console Sony più venduta di sempre, con i suoi 155 milioni di pezzi, seguita dai 117,2 milioni di PlayStation 4: un obiettivo a cui la casa giapponese punta senz'altro con la sua attuale ammiraglia.

Al terzo posto della classifica c'è l'originale PlayStation con 102,4 milioni di unità, seguita dagli 87,4 milioni di PS3 e dai 76,4 milioni di PSP. Dopodiché si scende bruscamente verso gli attuali 25 milioni di PS5 e gli appena 16 milioni totalizzati da PlayStation Vita.

PS2 - 155 milioni PS1 - 102,4 milioni PS3 - 87,4 milioni PSP - 76,4 milioni PS5 - 25 milioni PS Vita - 16 milioni

Per quanto riguarda invece il software, le vendite di giochi PlayStation hanno raggiunto a livello mondiale quota 1,997 miliardi di copie, ma il dato non include i titoli per PlayStation Vita. Ad ogni modo, le stime indicano che i 2 miliardi di copie verranno superati entro marzo 2023.