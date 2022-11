The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, preordine disponibile ora su Amazon

Tramite Amazon è possibile da adesso fare il preordine di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per Nintendo Switch. Il gioco è venduto al prezzo di 69,99€. Potete trovare il gioco a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La data di uscita è il 12 maggio 2023. Ricordiamo che il preordine garantisce il prezzo minimo: ciò significa che se nel corso del tempo, dopo il vostro preordine, il prezzo del prodotto dovesse scendere, questo verrebbe applicato anche al vostro ordine. Il vantaggio di preordinarlo fin da subito, oltre ai possibili sconti intercettabili, sta nel fatto che vi garantirete il gioco al day-one, che ricordiamo essere il 12 maggio 2023.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il sequel diretto di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, gioco uscito il 3 marzo 2017, in concomitanza con l'arrivo di Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

