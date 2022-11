Red41 The silent Death: disponibile la versione alpha del gioco, annunciato nel 1993

Era il 1993 quando sul numero 56 della rivista di videogiochi italiana The Games Machine apparve l'anteprima di Red41 The silent Death. Era settembre e le immagini di quel gioco tutto italiano per Amiga, realizzato da un team di (allora) ragazzi talentuosi, che si erano dati nome DigitalWarp, colpì moltissimo i lettori.

Purtroppo Red41 non uscì mai e del progetto non si seppe più nulla... almeno fino a oggi. Daniele Pompo, uno dei membri del team di sviluppo, ha infatti pubblicato la versione alpha del gioco nell'English Amiga Board, la comunità di riferimento della scena Amiga, nella sezione con le richieste dei giochi rari, pubblicando anche i riferimento all'articolo di allora in cui si parlava del lavoro svolto fino a quel momento.

I due floppy che compongono Red41 The silent Death sono scaricabili da qui e da qui.

Purtroppo Pompo è riuscito a recuperare solo la penultima versione del gioco, quella senza nemici e senza monete collezionabili. L'ultima pare essere andata perduta per sempre, a causa della smagnetizzazione dei floppy disk su cui era stipata. Peccato.

Naturalmente non aspettatevi un titolo rifinito al 100%. Comunque sia è sempre interessante vedere recuperati dei giochi svaniti nel nulla. In questo caso l'esistenza di una versione giocabile rende ancora migliore il ritrovamento.