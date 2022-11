God of War Ragnarok: ottimo esordio su Twitch, ma non raggiunge Elden Ring

Il lancio di God of War Ragnarok ha destato grande sensazione nel mondo dei videogiochi, riflettendosi in ogni dove, Twitch e YouTube compresi. Il gioco di Sony Santa Monica ha esordito benissimo sulle piattaforme di live streaming, pur non riuscendo a raggiungere il successo di Elden Ring.

Moltissimi top streamer hanno fatto a gara a giocarci in diretta, tra i quali Felix 'xQc' Lengyel, che si è anche dilettato a dargli un voto (9,3, per la cronaca). Altri nomi che hanno portato God of War Ragnarok in live sono Ruben Doblas 'Rubius' Gundersen e Ben 'CohhCarnage' Cassel, per citare altre due personalità dello streaming. In totale, nei primi tre giorni dal lancio, il gioco è stato guardato su Twitch per 11 milioni di ore, con un picco di spettatori di 460.000, come rilevato da SullyGnome.

L'andamento di God of War Ragnarok su Twitch

Come già accennato, God of War Ragnarok non ha fatto registrare il lancio migliore dell'anno su Twitch, che è stato invece quello di Elden Ring di FromSoftware.

Le avventure per l'Interregno hanno infatti avuto un picco di 875.000 spettatori nella sua settimana di lancio, circa il doppio di quello di Ragnarok. Inoltre è stato portato in live da circa il doppio dei canali ed è stato la categoria top su Twitch per l'intero mese seguente. Anche oggi fa segnare picchi di 10.000 spettatori, nonostante siano passati molti mesi dal lancio.

Comunque sia, il record assoluto di spettatori su Twitch per un gioco single player è ancora quello di Cyberpunk 2077, che quando fu lanciato, a dicembre 2020, raggiunse 1,1 milioni di spettatori contemporaneamente. Purtroppo in quel caso il successo mediatico si rivelò controproducente, perché molti poterono valutare lo stato pietoso del gioco, verso cui l'interesse crollò oltretutto molto velocemente.