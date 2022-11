Starfield: i fan piangono quello che doveva essere il giorno del lancio

Nei piani originali di Bethesda, oggi doveva essere il giorno di lancio di Starfield, come precedentemente annunciato e come suggerito in un teaser trailer, ma così non è stato. I fan hanno quindi deciso di piangere il mancato evento, facendo non poca ironia sull'accaduto.

La data di lancio di Starfield era in bella vista in un teaser trailer

La data dell'11 novembre 2022 come quella giusta per Starfield fu annunciata all'E3 2021. La famosa data scritta con l'inchiostro, che nel maggio 2022 si rivelò essere facilmente cancellabile, con il rinvio del gioco al 2023.

Ora il giorno fatidico è arrivato e i fan raccolti nel subreddit di Starfield stanno tenendo varie iniziative per tenere vivo il ricordo della promessa mancata, mettendoci un bel po' di ironia. Ad esempio in un thread ben frequentato si parla di un universo alternativo in cui il gioco è stato effettivamente lanciato oggi. In un altro si festeggia con l'inizio di una nuova partita a Oblivion. In un altro ancora si esprime il desiderio di vedere Steam scaricare il gioco.

Ci sono anche dei bellissimi disegni, come quello sottostante:

E altri meno impressionanti, ma comunque divertenti:

C'è anche un thread dedicato alle... recensioni del gioco, dove vengono pubblicate recensioni false come se il gioco fosse disponibile davvero, alcune delle quali spassose: "Strano come il gioco si sia rivelato un elaborato stratagemma per vendermi di nuovo Skyrim. A prescindere da tutto, mi diverto ancora - 8 / 10"

Comunque sia, ci sono anche quelli che ricordano come il rinvio abbia evitato di avere un gioco in uno stato pietoso, che si spera arrivi sul mercato rifinito a dovere. Certo, trattandosi di un gioco di Bethesda non possiamo darlo per scontato, ma il tempo extra di sviluppo sarà pur valso a qualcosa, no?