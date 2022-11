One Piece: il cosplay di Nico Robin di mightyraccoon è sorridente e ben realizzato

One Piece è pronto ad arrivare al cinema con Red, che porterà i fan di Cappello di Paglia in una nuova avventura. La saga è lunga e amata e il motivo è ovviamente da trovare nei personaggi, soprattutto quelli da più tempo parte della ciurma di Luffy. Un esempio è Nico Robin. Ora, mightyraccoon ci propone il proprio cosplay di Nico Robin.

Nico Robin ha mangiato un Frutto del mare che le permette di creare delle braccia attorno a sé, così da interagire dalla distanza con oggetti e avversari. In questo cosplay non vediamo il potere in azione, ma vediamo la pirata sorridente, che saluta qualcuno fuori dalla nostra visuale.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Nico Robin realizzato da mightyraccoon? Il personaggio di One Piece è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?