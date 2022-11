Star Wars: Zen - Grogu and Dust Bunnies è il corto animato di Studio Ghibli, disponibile oggi

Come vi avevamo già riportato, Lucasfilm e Studio Ghibli hanno confermato di aver stretto un accordo per un nuovo prodotto animato. Inizialmente non si sapeva su cosa, ma non troppo dopo è stato scoperto che il progetto è legato a Star Wars e più precisamente a The Mandalorian. Ora, finalmente, sappiamo esattamente di cosa si tratta. L'opera è chiamata Zen - Grogu and Dust Bunnies e sarà disponibile da oggi, 12 novembre 2022.

Come potete vedere poco sotto, Disney+ ha condiviso un tweet nel quale spiega che Zen - Grogu and Dust Bunnies (questi ultimi sono noti in italiano come "nerini del buio" apparsi nella prima volta in Il mio vicino Totoro e poi in La città incantata) è un nuovo prodotto animato a mano. Viene indicato che sarà disponibile dal 12 novembre 2022 (secondo fuso orario americano, al momento della scrittura non è ancora disponibile in Italia).

L'immagine di accompagnamento mostra Grogu e i nerini del buio, con uno stile grafico molto semplice. Il nome "Zen" fa capire che si tratta di un prodotto probabilmente pensato per mostrare delle situazioni rilassanti, magari nelle quali Grogu esplora e fa amicizia con i nerini del buio.

La data di uscita di Zen - Grogu and Dust Bunnies coincide con il terzo anniversario della premiere della serie The Mandalorian, dalla quale Grogu proviene. Grogu è noto anche come Baby Yoda, in quanto è della stessa razza del Maestro Jedi.

Il cortometraggio anime è diretto dal veterano dello Studio Ghibli Katsuya Kondo, le cui impressionanti credenziali includono la direzione dell'animazione e il design dei personaggi di Kiki consegne a domicilio e Ponyo sulla scogliera, oltre all'animazione chiave de Il mio vicino Totoro e La Principessa Mononoke.

Per quanto riguarda l'origine della collaborazione, i produttori affermano che i co-fondatori dello Studio Ghibli Hayao Miyazaki e Toshio Suzuki conoscono da tempo Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, e che Zen - Grogu and Dust Bunnies è "un simbolo dei loro molti anni di amicizia".