Cyberpunk 2077: il cosplay di Lucy di donnami_cos ci porta nel mondo di Edgerunners

Cyberpunk Edgerunners ha aiutato Cyberpunk 2077 a riprendere vita e il gioco è infatti uno dei più giocatori negli ultimi tempi su Steam. Il merito è della qualità dell'anime e dei nuovi personaggi, che hanno appassionati vecchi e nuovi fan del gioco di CD Projekt RED. Un esempio è Lucy. Ora donnami_cos ci propone il proprio cosplay di Lucy da Cyberpunk Edgerunners.

Lucy è stata ricreata in modo perfetto in questo cosplay, riprendendo tutti i dettagli del costume così del trucco del volto e dei capelli. Gli scatti sono semplici fotografie fatte con lo smartphone, ma bastano per capire la passione di donnami_cos per il personaggio e la serie.

Se siete fan di Cyberpunk 2077 ed Edgerunners, allora dovreste vedere il cosplay di Lucy di irine_meier mostra vari scatti in un piccolo video. Ecco poi anche il cosplay di Lucy di saiwestwood si mostra in immagini e video. Chiudiamo i nostri suggerimenti con il cosplay di Lucy di aoimomoko_cos vi farà toccare la Luna.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Lucy realizzato da donnami_cos? Il personaggio di Cyberpunk Edgerunners è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?