The Game Awards 2022 e Discord: annunciata una collaborazione estesa

The Game Awards ha lanciato il suo server Discord, ma questa è solo una delle iniziative previste all'interno dell'estesa collaborazione tra l'evento di gala sui videogiochi e il servizio di comunicazione sempre più diffuso nel mondo.

Il canale ufficiale di The Game Awards su Discord consentirà di votare per i candidati nelle varie categorie, oltre a poter seguire lo show in diretta all'interno del servizio di comunicazione in questione. Potete unirvi al server attraverso questo link, come riferito dall'account Twitter ufficiale di The Game Awards, visibile qui sotto.



All'interno di questa ampia partnership, The Game Awards introdurrà anche eventi con ospiti speciali attraverso sessioni di AMA con possibili interviste dal pubblico verso questi personaggi che compariranno sul canale.

Sempre seguendo questa collaborazione allargata, The Game Awards 2022 avrà anche una nuova categoria di premio, ovvero il Best Community Support Award, che verrà proprio assegnato in collaborazione con Discord, per premiare i migliori community manager e gli altri membri dello staff che si occupano di mantenere e migliorare le community dei giochi, un aspetto ormai di grande importanza per tutta l'industria.

Sempre per quanto riguarda i The Game Awards 2022, ricordiamo che la lista dei finalisti alle varie categorie di premi verrà lunedì 14 novembre alle 18.00, ora italiana, come riferito dallo stesso Geoff Keighley attraverso un tweet recente.