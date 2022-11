Shin Megami Tensei V: 1 milione di copie vendute in un anno, immagine celebrativa

Shin Megami Tensei V compie un anno su Nintendo Switch e raggiunge 1 milione di copie vendute sulla piattaforma Nintendo, con Atlus che, per l'occasione, ha pubblicato un'illustrazione celebrativa che festeggia il primo anniversario.

Nell'immagine vediamo Masayuki Doi in posa plastica di tre quarti, che sembra forse indicare il primo anno di Shin Megami Tensei V, su uno sfondo di fiori.

Shin Megami Tensei V, immagine celebrativa del primo anniversario

Al di là del compleanno, la cosa veramente da festeggiare per Atlus e Sega è però soprattutto il risultato fatto registrare sul mercato, veramente notevole.

Un milione di copie solo su Nintendo Switch, per un gioco dalla struttura particolare come questo, è infatti un ottimo risultato, che forse lascia presagire la possibilità di una continuazione della serie in questione sulla console Nintendo.

Al contrario, Soul Hackers 2 ha dimostrato vendite sottotono, anche se Sega spera di riuscire a rifarsi sul lungo periodo. In ogni caso, la questione rende possibile un prosieguo di Shin Megami Tensei su Nintendo Switch o forse anche su altre piattaforme, nonostante su queste sia forse Persona il franchise su cui la compagnia vuole puntare.

In ogni caso, per conoscere meglio il gioco in questione, vi rimandiamo alla nostra recensione di Shin Megami Tensei V, in cui il titolo è stato ottimamente valutato come uno dei migliori della serie in questione, sicuramente da provare.