Apple Arcade batte PS Plus e Game Pass? Potrebbe essere l'abbonamento con più utenti

Non abbiamo ancora dei numeri chiari sulla diffusione di Apple Arcade, così come mancano dati aggiornati per alcuni degli altri, ma in base a quanto emerso di recente potrebbe essere il servizio su abbonamento con il maggior numero di utenti tra quelli presenti sul mercato, battendo PlayStation Plus e Xbox Game Pass.

Questo è quanto avrebbe riportato Sports Interactive Games, il team responsabile del celebre Football Manager, che ha recentemente pubblicato Football Manager 2023.

Secondo quanto riferito da Miles Jacobson di SIG a iMore, gli utenti abbonati a Apple Arcade sarebbero di gran lunga più di quelli presenti su tutti gli altri servizi videoludici concorrenti.

Jacobson non ha riferito dati precisi, ma una sorta di ordine di grandezza che appare piuttosto chiaro a sottolineare il successo del servizio Apple rispetto agli altri: "Mi hanno parlato di un numero a nove cifre per quanto riguarda gli abbonati, non ho idea se si tratti di una quantità corretta o meno".

Anche pensando all'approssimazione più bassa, si tratterebbe di 100 milioni di abbonati, secondo quanto riferito dal responsabile di Sports Interactive. Non possiamo verificare la quantità perché Apple non ha diffuso dati aggiornati sulla quantità di abbonati presenti sul suo servizio, ma se si trattasse di quantità realistiche ci sarebbe una differenza enorme con gli altri servizi concorrenti.

In pratica, Apple Arcade avrebbe un quantità di utenti quasi pari a quella degli altri servizi sommati, considerando i dati noti di Xbox Game Pass (25 milioni secondo le informazioni fornite però a gennaio 2022, quasi un anno fa), Nintendo Switch Online (36 milioni) e PlayStation Plus (circa 45 milioni).

Una quantità del genere sarebbe giustificata dall'enorme diffusione di iPhone e dispositivi iOS nel mondo, anche se sembra comunque una cifra veramente alta per essere realistica, in attesa di eventuali conferme da parte di Apple.