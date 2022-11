Super Mario Bros. Il Film: trapelano alcune iniziative promozionali per il lancio

Trapelano quelle che sembrano essere le prime iniziative promozionali per Super Mario Bros. Il Film, il nuovo lungometraggio animato in computer grafica da parte di Nintendo e Illumination, incentrato sulla celebre icona videoludica.

Gli indizi arrivano da un curriculum online di un Creative Marketing che ha lavorato in questi mesi presso Illumination, anche se ovviamente non c'è modo di stabilire la veridicità assoluta delle informazioni in questione.



Come riportato nel tweet visibile qui sopra, si parla di varie iniziative di marketing, tra le quali spiccano alcuni "spot TV di grosso calibro per eventi sportivi maggiori" con Charlie Day nel ruolo di Luigi. Si tratterebbe di pubblicità della bibita Mountain Dew, particolarmente nota in USA, in cui comparirebbe Luigi, doppiato dall'attore scelto per il film in questione.

Si prospetta dunque una campagna promozionale di notevole entità per Super Mario Bros. Il Film, in linea d'altra parte con le dimensioni della produzione in questione, che punta a rilanciare la figura di Mario al cinema veramente in grande stile.

Di recente abbiamo visto il primo trailer ufficiale di Super Mario Bros. Il Film, che ha convinto un po' tutti nonostante non siano mancate le critiche per la scelta di Chris Pratt per la voce di Mario.