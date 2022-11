Soul Hackers 2: vendite sottotono secondo Sega, che spera di rifarsi nel lungo periodo

Soul Hackers 2 a quanto pare sta disattendendo le aspettative di Sega, che ritiene le vendite del JRPG di Atlus sottotono rispetto alle previsioni iniziali. In compenso la compagnia giapponese prevede un lungo ciclo commerciale per il gioco e che dunque potrebbe rimettersi in carreggiata nel lungo periodo.

Lo hanno dichiarato Haruki Satomi e Koichi Fukazawa, rispettivamente CEO e CFO di Sega, durante un Q&A successivo alla presentazione del resoconto finanziario dell'azienda giapponese. Pur senza condividere dati di vendita precisi, a loro avviso il secondo capitolo della serie spin-off di Shin Megami Tensei sta "faticando a raggiungere i livelli di vendite previsti", ma tuttavia prevedono che il gioco verrà acquistato nel lungo periodo.

Per questo motivo Atlus intende continuare a supportare il gioco a lungo, in modo da espandere le vendite future. Il primo aggiornamento maggiore di Soul Hackers 2 arriverà a novembre e sarà gratuito. Introdurrà, tra le altre cose, quattro nuovi demoni e le funzionalità "Scatto" e "Battaglie Rapide". Dalle parole dei responsabili di Sega, dunque in futuro possiamo aspettarci ulteriori aggiornamenti gratuiti in futuro e chissà magari anche dei DLC più corposi che espandano la storia. Staremo a vedere.

Soul Hackers 2 è disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra recensione del JRPG di Atlus.