The Witcher 4: annunciato il director, è un veterano di CD Projekt RED

The Witcher 4, ovvero il primo capitolo della nuova saga di The Witcher che, a dire il vero, non ha ancora un nome preciso e probabilmente non avrà nemmeno il numero 4 accanto, ha intanto un nome per il ruolo di director, annunciato in queste ore attraverso un messaggio Twitter del diretto interessato, che è un veterano di CD Projekt RED.

Il director del nuovo The Witcher sarà dunque Sebastian Kalemba, come annunciato da lui stesso attraverso il tweet riportato qui sotto. Non è dunque un annuncio specifico e ufficiale da parte della compagnia, ma poco ci manca: Kalemba ha riferito di essere stato incaricato di dirigere la "nuova data di Witcher", dunque presumibilmente il nuovo capitolo in sviluppo e anche i successivi direttamente collegati.



"Novità sulla carriera: sto dirigendo la nuova saga di Witcher", ha scritto Kalemba. "Da quando sono entrato in CD Projekt RED ho sempre creduto che niente sia impossibile e sto alzando l'asticella, convinto di essere qui per raccontare storie emozionanti e creare mondi. Sono orgoglioso di essere parte di CDPR e lavorare con un team così talentuoso e appassionato".

Lo sviluppatore in questione è entrato in CD Projekt RED nel 2014, lavorando come lead animator in The Witcher 3: Wild Hunt. Poco tempo dopo è diventato animation director sulle espansioni Blood and Wine e Hearts of Stone, spostandosi successivamente su Cyberpunk 2077 probabilmente nello stesso ruolo. Nel settembre del 2021, Kalemba è stato promosso nel ruolo di creative director e ha probabilmente lavorato ai primi concept per la nuova saga di The Witcher.

Il nuovo gioco della serie non uscirà prima del 2025, probabilmente, dunque ci sarà molto tempo per tornare a parlarne, mentre nel frattempo è stato annunciato The Witcher Remake, il rifacimento del primo capitolo della serie, oltre all'upgrade next-gen di The Witcher 3 che dovrebbe essere in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S.