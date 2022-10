The Witcher 3: novità sull'upgrade next-gen in arrivo, dice CD Projekt RED

A quanto pare l'attesa per gli upgrade next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt potrebbe essere quasi giunta al termine. L'account Twitter ufficiale della serie CD Projekt RED ha infatti svelato che a breve arriveranno novità sull'attesa Complete Edition per PS5, Xbox Series X|S e PC.

Come possiamo vedere nel tweet qui sotto, in risposta a un utente che chiedeva novità su The Witcher 3: Complete Edition per PC, PS5 e Xbox Series X|S, l'account ufficiale ha risposto con uno stringato "presto" accompagnato dall'emoticon dell'occhiolino.

Del resto, gli upgrade next-gen di The Witcher 3 sono ufficialmente ancora in programma per il quarto trimestre 2022, quindi a prescindere il lancio non dovrebbe essere ormai troppo lontano. Non ci resta che monitorare attentamente i canali social di CD Projekt RED nelle prossime ore o giorni in attesa di annunci ufficiali.

In realtà forse la data di uscita delle versioni PS5, Xbox Series X|S e l'aggiornamento PC è stata svelata in anticipo da un dipendente della catena di negozi GAME e potrebbe essere fissata per il mese di dicembre, con l'annuncio forse in programma in occasione dei The Game Awards 2022. Staremo a vedere.

Rimanendo in tema, ieri a sorpresa CD Projekt RED ha annunciato il remake del primo The Witcher con l'Unreal Engine 5.